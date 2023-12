Vodafone regala un buono Amazon ai suoi clienti, ma non per tutti

Con Vodafone Happy infatti tutti i clienti Vodafone possono accedere a iniziative dedicate che vengono proposte periodicamente. Ogni settimana, o meglio ogni venerdì, Vodafone Happy propone un vantaggio nuovo per i clienti dell'operatore. Per riscuoterlo basta accedere all'app MyVodafone.

Oltre al regalo settimanale, Vodafone Happy propone anche la possibilità di tentare la fortuna e partecipare all'assegnazione casuale di prodotti gratis. Questi sono di diverse tipologie: ad esempio attualmente troviamo anche il Galaxy Z Fold 5, il pieghevole più recente di casa Samsung.

Ma la novità che ci interessa particolarmente in questi giorni consiste nel regalo settimanale che invece è destinato a tutti. Vodafone infatti offre la possibilità di riscattare un buono Amazon da 10 euro. Il buono sarà utilizzabile entro il prossimo 4 gennaio, su una spesa minima di 30 euro.

Peccato che vi siano delle limitazioni su chi potrà utilizzare il buono Amazon regalato da Vodafone. Il buono è infatti utilizzabile soltanto dai nuovi iscritti ad Amazon, ovvero da coloro che non hanno mai effettuato un ordine, oppure da coloro che non effettuano un ordine da almeno 12 mesi.

La riscossione del buono Amazon è molto semplice per tutti i clienti Vodafone. Basta scaricare e installare l'app MyVodafone (sotto trovate il pulsante di download per chi ancora non ce l'ha), aprire l'app e accedere al proprio profilo. L'accesso può avvenire tramite username e password oppure, se magari non li ricordate, basta accedere all'app con lo smartphone connesso alla rete dati. Successivamente basterà accedere alla sezione Happy dalla schermata principale dell'app.

Scarica da Play Store

Scarica da App Store