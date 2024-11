Vodafone regala il canone Telepass e Telepass regala la rete fissa Vodafone: chi e come può aderire all'offerta

La nuova promo di Vodafone e Telepass include degli interessanti vantaggi per coloro che sceglieranno entrambe le aziende, andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio.

Si avvicina il periodo natalizio e, anche se davanti abbiamo ancora il Black Friday (ecco quali sono gli smartphone da tenere d'occhio per il Black Friday ), già si parla di regali. I regali arrivano da Vodafone e Telepass , le due aziende che hanno appena annunciato una nuova promo .

I vantaggi per chi aderisce alla promo Vodafone e Telepass

Vodafone e Telepass hanno appena annunciato una nuova promo che riguarda il mercato italiano, diretta in particolare a coloro che intendono abbonarsi ai servizi offerti dalle due aziende per la prima volta.

Si parla di un'iniziativa promozionale che si concretizza con una partnership tra Vodafone e Telepass, nell'ambito della quale sarà possibile approfittare di interessanti vantaggi e regali.

Nel periodo tra il 3 novembre 2024 e il 31 gennaio 2025 i nuovi e i già clienti Vodafone che sottoscrivono un contratto di rete fissa e che non hanno avuto attivo un contratto Telepass negli ultimi 30 giorni otterranno fino a 2 mesi di canone Vodafone linea fissa a 0€ offerti da Telepass.

Nello specifico, si tratta di un mese di canone a 0€ per i già clienti Vodafone, e di due mesi per i nuovi clienti che sottoscrivono l'offerta di rete fissa Vodafone con Telepass.

Successivamente il canone della rete fissa si rinnova al costo dell'offerta sottoscritta. Inoltre, si avranno i primi 12 mesi di Telepass a canone zero, e successivamente si pagherà 3,90 euro al mese. Se i clienti avranno sottoscritto contestualmente anche il Servizio Assistenza stradale Europea, riceveranno anche i primi 12 mesi di canone a 0€ (successivamente 2,80 euro al mese).

In più, l'iniziativa promozionale prevede che i clienti aderenti possano ricevere il 50% di cashback sui pedaggi effettuati in Italia nel periodo che va dal 20 dicembre al 15 febbraio per un importo massimo di 25€.

Insomma, davvero un ottimo motivo per aderire alle offerte di Vodafone e Telepass, a maggior se foste in procinto di abbonarvi ai loro servizi a prescindere dalla promo.

Sempre nell'ambito di questa partnership, tutti coloro che aderiranno alla promozione potranno richiedere assistenza sui prodotti Telepass nei Vodafone Store sul territorio nazionale.

Come menzionato sopra, la promo che abbiamo appena descritto sarà disponibile fino al prossimo 31 gennaio 2025. Anche se per sfruttarla a pieno dovreste aderire entro il 20 dicembre, proprio per godervi a pieno del periodo di cashback sui pedaggi autostradali. Trovate tutti i dettagli anche sul sito ufficiale Vodafone.