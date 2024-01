Immaginate i prezzi e l'assenza di rimodulazioni di Iliad con la velocità e l'affidabilità della rete Vodafone (stando anche a quanto confermato da nPerf). Fatto? Ecco, purtroppo rimarrà solo un frutto della nostra e della vostra immaginazione, almeno per il momento.

Iliad Group ha diramato stamattina alle 8:30 un comunicato stampa in cui annuncia il rifiuto da parte di Vodafone della nuova proposta di fusione delle attività italiane. L'offerta che Iliad aveva messo sul piatto a novembre ammontava a ben 8 miliardi, e non prevedeva la completa scomparsa di Vodafone, quanto più la creazione di una nuova società (una NewCo) sulla falsa riga di WindTre.

Nel suo comunicato Iliad ha anche ricordato quelli che erano i termini chiave dell'offerta: costituzione di una NewCo detenuta al 50/50, 6,6 miliardi di euro "cash" a Vodafone e finanziamento soci di altri due miliardi, nessuna call option a favore di Iliad. Insomma, il classico "gli farò un'offerta che non potrà rifiutare".

E invece Vodafone ha respinto il tutto. Visto quanto detto in apertura è molto probabile che si tratti di una enorme opportunità sprecata. Una NewCo, e non un operatore dominante, sarebbe stato probabilmente lo scenario migliore per entrambi gli operatori, visto che unendo le forze avrebbero davvero potuto dare il meglio di loro.

Iliad Italia, continua nel comunicato, si dice intenzionata a proseguire quindi la propria strategia stand-alone, che al momento le ha portato 10,5 milioni di utenti mobile dal suo lancio a maggio 2018, la leadership di mercato per crescita netta di utenti, più di 1 miliardo di euro di ricavi nel 2023 e un flusso di cassa operativo a livelli di pareggio. Al momento la sua offerta più conveniente prevede 150 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese.

Tra l'altro, come saprete, non era la prima volta che Iliad provava ad avanzare una richiesta del genere a Vodafone.

Già a febbraio 2022 Vodafone respinse l'acquisizione, e Iliad nel 2023 si era fatta nuovamente avanti probabilmente viste anche le condizioni di mercato che stava riscontrando lo storico operatore in varie nazioni d'Europa. Vodafone infatti nel novembre del 2023 stava procedendo alla fusione con Zegona in Spagna e con Tre nel Regno Unito.

Che ci sia forse un'altra offerta più golosa per Vodafone? Sempre a novembre si parlava di Swisscom, la società svizzera che detiene Fastweb. Staremo a vedere: forse non è una enorme opportunità sprecata, quanto più la volontà di valutare altre (e più golose?) offerte.