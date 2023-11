Vodafone annuncia una nuova rimodulazione: aumenti di quasi 2€ per altri clienti mobile

Come riportato su MondoMobileWeb , gli utenti interessati stanno ricevendo un SMS che annuncia la rimodulazione: "viste le mutate condizioni economiche e di mercato, dal rinnovo successivo al 16/12/2023 il costo della tua offerta aumenta di 1.99 euro al mese. Recesso o cambio operatore senza penali ne' costi entro il giorno 15/01/2024 con causale modifica condizioni contrattuali via raccomandata A/R, pec, su voda.it/disdettalineamobile o nei negozi Vodafone. Maggiori dettagli al 42590".

Alcuni clienti di Vodafone subiranno una rimodulazione che comporterà un aumento del costo mensile della propria offerta . In particolare, verranno coinvolti i clienti di rete mobile con offerte convergenti, mentre gli aumenti partiranno dalla seconda metà di dicembre.

Tra i clienti colpiti, sembrerebbe che siano quelli che usufruiscono dell'offerta Vodafone Family+ da 9,99 euro al mese. In ogni caso, gli utenti potranno ricevere ulteriori informazioni contattando il numero gratuito 42590 oppure tramite il servizio clienti 190. Inoltre, come riporta l'SMS informativo, i clienti potranno non accettare le modifiche contrattuali. Difatti, potranno recedere dal contratto oppure passare ad un altro operatore senza penali né costi di disattivazione (entro 60 giorni dalla ricezione dell'SMS).

Il recesso potrà essere effettuato nei negozi dell'operatore oppure tramite raccomandata (non manca la possibilità di concretizzare l'operazione sul sito ufficiale di Vodafone).