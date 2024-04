Vodafone prova a convincere i suoi ex clienti con Vodafone Silver 5G

Alcuni clienti ex Vodafone sono tentati dall'operatore con l'offerta Vodafone Silver, proposta al prezzo mensile di 7,99 euro (inclusa l'abilitazione al 5G). La promozione è valida fino al 2 maggio e sarà attivabile sia online che in negozio, con la SIM proposta a zero euro, mentre per l'attivazione occorrerà 1 centesimo di euro.

Vodafone Silver include 100 Giga, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nonché verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania, 1000 minuti verso Vodafone Albania, SMS illimitati verso i numeri nazionali. Inoltre sono inclusi 300 minuti verso numeri fissi e mobile verso diversi Paesi, tra cui Argentina e Austria, più 100 minuti verso i numeri mobile e fissi di altri Paesi, come Egitto e Bolivia.

Come accennato all'inizio, la SIM è gratuita mentre per l'attivazione occorrerà 1 centesimo di euro. Aggiungendo il costo del primo mese anticipato, l'utente all'inizio dovrà spendere complessivamente 8 euro.