Vodafone Silver 6.99 per tentare i clienti degli altri operatori: minuti illimitati e 100 Giga 5G

In particolare, Vodafone Silver 6.99 include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga al mese di traffico internet mobile fino in 5G e servizi inclusi al costo di 6,99 euro al mese. Inoltre, sono garantiti anche 300 minuti di chiamate internazionali verso i numeri mobile e fisso di alcuni Paesi, ad esempio Argentina, Danimarca e Paesi Bassi. Non mancheranno, poi, 100 minuti internazionali verso altri Paesi , come Turchia, Venezuela e Cile.

Da oggi, 23 aprile , è possibile attivare la nuova offerta Vodafone Silver 6.99, che offre minuti, SMS e 100 Giga in 5G al prezzo mensile di 6,99 euro. Si tratta di una promozione che fa parte delle "Offerte Special con Gettone" , ovvero disponibili in edizione limitata e che vengono attivate con codici gettone interni.

I nuovi clienti, per attivare questa offerta, dovranno richiedere la portabilità del proprio numero da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.

Per quanto riguarda le spese iniziali, occorrerà spendere 0,01 centesimi di euro per l'attivazione più il primo mese anticipato e 10 euro per l'acquisto della SIM. Tra l'altro, questa nuova offerta viene proposta anche per chi acquisterà uno smartphone a rata zero con un vincolo di 24 mesi.

Infine, con Vodafone, i minuti e gli SMS illimitati sono validi nell'ambito dei principi di buona fede e correttezza. Per il traffico dati, invece, nel caso in cui si superino i Giga inclusi, la connessione internet si bloccherà in automatico. Passando al piano della SIM, è preattivato il piano Vodafone 25 New, che include il servizio Smart Passport+ nei Paesi Extra Roaming UE solo in caso di utilizzo.