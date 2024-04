Vuoi tornare in Vodafone? A meno di 7€ al mese 100 Giga in 5G e minuti illimitati

Vodafone sta tentando alcuni suoi ex clienti con l'offerta Vodafone Silver, che include minuti, SMS e 100 Giga in 5G. Il prezzo del rinnovo stavolta è pari a 6,99 euro mensili. Per attivare l'offerta occorrerà ricevere l'SMS, dove verrà indicata anche la data entro la quale aderire alla promozione (in alcuni casi è il 7 maggio). Quest'ultima potrà essere attivata sia online (attraverso il link dedicato) che in negozio.

Vodafone Silver include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, SMS illimitati verso i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati fino in 5G. Inoltre, offre anche 1000 minuti verso Vodafone Albania e 300 minuti verso numeri fisso e mobile di vari Paesi, tra cui Argentina, Belgio e Cina. Altri 100 minuti, invece, sono verso altri Paesi, come Ecuador, Egitto e Turchia. Il costo dei rinnovi mensili è di 6,99 euro, con addebito su credito residuo o con metodo di pagamento Smart Pay.