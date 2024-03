Vodafone vuole convincere i suoi ex clienti: 200 Giga e minuti illimitati a 9,99€ mensili

Vodafone sta tentando alcuni suoi ex clienti proponendo l'offerta Vodafone Silver al costo mensile di 9,99 euro. In tal senso, gli utenti coinvolti sono quelli che prima di lasciare l'operatore avevano concesso il consenso commerciale.

Nello specifico, gli utenti interessati riceveranno un messaggio che li invita ad attivare Vodafone Silver in un negozio entro il 27 marzo. Per l'acquisto della SIM non è previsto alcun costo, mentre per l'attivazione occorrerà una spesa di 1 centesimo di euro. Considerando la spesa per il primo mese anticipato, all'inizio il cliente dovrà sostenere un costo pari a 10 euro (non è escluso che ad altri vengano prospettati costi diversi).