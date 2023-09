Vodafone tenta alcuni suoi ex clienti: a meno di 8€ mensili 100 Giga, minuti e SMS illimitati

Tramite una campagna SMS, Vodafone sta tentando i suoi ex clienti. Difatti, l'operatore, così come diffuso da MondoMobileWeb, sta proponendo la promozione Vodafone Silver, composta da 100 Giga, SMS e minuti illimitati, al prezzo mensile di 7,99 euro. L'offerta, che potrà essere attivata sia in un negozio che online, richiede la portabilità del numero esclusivamente da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali.

Dopo aver ricevuto il messaggio di testo, gli utenti potranno attivare l'offerta con addebito su credito residuo oppure con metodo di pagamento automatico Smart Pay. Per l'acquisto della SIM non è richiesto alcun pagamento, mentre per il costo di attivazione occorre pagare 1 centesimo di euro, a cui va aggiunto il primo mese anticipato: dunque, complessivamente il cliente dovrà pagare 8 euro.