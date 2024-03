Vodafone TV perde pezzi: addio ai canali di Warner Bros. Discovery

Questo cambiamento, così come spiegato da Vodafone, è stato innescato dalle "mutate condizioni commerciali". In ogni caso, ecco l'elenco completo dei canali che dal 1° luglio non saranno più disponibili:

Dal 1° luglio 2024 gli utenti di Vodafone TV non potranno più accedere ai canali di Warner Bros. Discovery. L'operatore , infatti, ha pubblicato un'informativa nella sezione "Modifiche Contrattuali e Aggiornamenti", dal titolo "Modifica Contrattuale Vodafone TV – Discovery". In particolare, la modifica coinvolge i clienti di rete fissa che appunto hanno attivato un pacchetto Vodafone TV.

Inoltre, Vodafone ha chiarito che comunque sarà possibile guardare i canali Warner Bros. Discovery presenti sul Digitale Terrestre, collegando il cavo dell'antenna alla Vodafone TV (seguendo la numerazione LCN nazionale). Dunque, con questo sistema sarà possibile vedere in diretta Nove (canale 9), Real Time (canale 31), Food Network (canale 33), Giallo (canale 38), K2 (canale 41), Frisbee (canale 44), DMAX (canale 52), HGTV (canale 56) e MotorTrend (canale 59).

Infine, i clienti interessati potranno anche non accettare le modifiche sopra descritte. In tal senso, entro il 31 agosto 2024, avranno diritto di recedere dall'offerta senza penali né costi di disattivazione. Per farlo sarà sufficiente recarsi sulla pagina dedicata del sito ufficiale, nei negozi Vodafone, inviando una raccomandata A/R a servizio clienti Vodafone, via PECa servizioclienti@vodafone.pec.it oppure chiamando il 190.