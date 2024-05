Vodafone TV chiude alle nuove attivazioni dal 1 luglio

Si prospettano delle novità per Vodafone TV , la piattaforma di contenuti in streaming dell'operatore rosso, la quale starebbe per chiudere i battenti in termini di nuove attivazioni.

Attualmente le due offerte di Vodafone TV sono Intrattenimento e Sport Plus, le quali partono da una tariffa di 9 euro al mese e necessitano del box dedicato per l'accesso. Vodafone TV include anche alcuni pass NOW.

Da luglio quindi non sarà più possibile attivare nuovi pacchetti da nuovi clienti per accedere ai contenuti di Vodafone TV. Non sarebbe ancora trapelato il motivo della decisione di Vodafone.

E cosa succederà a coloro che hanno offerte attive in corso? Sembra che tutti i contratti in corso continueranno a usufruire dei servizi Vodafone TV come in precedenza.

Al momento Vodafone non ha rilasciato informazioni che porterebbero a un cambio di passo per coloro che sono già abbonati a Vodafone TV.

Sicuramente la decisione di chiudere alle nuove attivazione è abbastanza indicativa per Vodafone TV. Rimane da capire se all'orizzonte vi è la volontà di limitare l'offerta perché la piattaforma è destinata a tramontare in un futuro abbastanza prossimo, oppure se vi sono dei rinnovamenti importanti per i quali le vecchie offerte verranno gradualmente chiuse per far spazio alle nuove.

Dunque, se attualmente siete clienti Vodafone TV e vi trovate allora non dovete preoccuparvi. Seguiremo i prossimi sviluppi con attenzione e vi terremo aggiornati.