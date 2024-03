Voice Engine di OpenAI clonerà una voce in appena 15 secondi!

OpenAI recentemente ha lanciato un nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale, che sicuramente farà discutere. Si tratta di Voice Engine e sarà in grado di clonare le voci analizzando soltanto un campione audio di appena 15 secondi. Il processo di sviluppo del software è stato avviato nel 2022 ed ora sembra funzionare davvero bene.

Stando a quanto dichiarato da OpenAI, la nuova tecnologia può essere utilizzata in vari ambiti, come ad esempio a supporto alle traduzione linguistiche oppure alle persone che problemi di linguaggio. Inoltre, è in grado anche generare audio in altre lingue riproducendo i modelli sonori del campione originale. Tuttavia, non mancano le preoccupazioni, soprattutto quelle relative all'abuso dello strumento per creare deepfake.