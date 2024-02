OpenAI, l'azienda che sviluppa ChatGPT, sta già lavorando per far sì che il suo chatbot possa diventare l'assistente predefinito su Android, sostituendosi quindi a Google Assistant, Bixby, o chi per loro, a seconda dei desideri dell'utente. Tale possibilità però non è ancora attiva, ma per chi non volesse aspettare, o per chi volesse solo provare, c'è VoiceGPT.

Sviluppata da WSTxda, VoiceGPT è una semplice app che di fatto agisce come scorciatoia. La potete impostare come assistente predefinito, e lei lancerà invece ChatGPT, ovviamente in modo automatico e veloce (previa installazione dell'app di ChatGPT sul vostro smartphone). In questo modo potrete richiamare ChatGPT nello stesso modo in cui usavate Assistant, cioè con una pressione prolungata sul tasto di accensione / pulsante home, oppure con uno swipe da uno degli angoli inferiori dello schermo.