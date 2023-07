Il VoLTE di CoopVoce non dovrà più essere attivato

Continua l'ascesa di CoopVoce nel panorama degli operatori virtuali italiani. Sebbene il mercato italiano sia molto competitivo, CoopVoce sa attirare la sua clientela con le sue offerte sotto i 10€ (tra le quali vi segnaliamo la EVO 200 che scadrà a breve).

Ma utilizzare un operatore virtuale non significa sempre fare delle rinunce: infatti, CoopVoce ha già reso disponibili per i suoi clienti le eSIM, fornisce per le sue offerte una velocità massima in download di 100 Mbps in 4G (non così comune nella concorrenza) e a inizio anno ha lanciato il servizio VoLTE per i suoi clienti gratuitamente.

Oggi vi segnaliamo un grande cambiamento per l'operatore appoggiato a TIM: il suo servizio di VoLTE, che permette di chiamare su rete 4G, non avrà più bisogno di essere attivato manualmente tramite una richiesta sul sito di CoopVoce, ma sarà attivato automaticamente per tutti gli utenti con uno smartphone supportato dall'operatore, che trovate in questa lista.