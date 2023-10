Il VoLTE di Fastweb si espande sempre più: arrivano nuovi smartphone

Negli ultimi tempi, l'operatore mobile Fastweb sta lavorando alacremente per allargare il supporto del suo servizio VoLTE al maggior numero di smartphone possibili (sapete come attivare il VoLTE?).

Ricordiamo che il VoLTE (Voice over LTE) è una tecnologia che consente di chiamare anche sotto rete 4G, il che permette non solo di migliorare la qualità della chiamata, ma anche di poter utilizzare la connessione Internet mentre si parla. Questo non è possibile in sua assenza, in quanto durante le chiamate si effettua uno switch di rete e il telefono passa al 2G (o al 3G, se ancora disponibile)

Ma non basta che un telefono supporti la tecnologia, anche l'operatore deve certificarne la compatibilità, anche se è sempre possibile che alcuni modelli lo siano indipendentemente dalle certificazioni dei gestori. Per questo i vari operatori aggiornano costantemente gli elenchi di telefoni supportati, e Fastweb ultimamente si è data molto da fare.

Ad agosto infatti aveva certificato per la prima volta uno smartphone Honor, il Magic 5 Lite, e a settembre aveva inserito i nuovi iPhone 15 in tutte le versioni, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Ora l'operatore virtuale che si appoggia su rete WindTre e TIM (ma solo WindTre per le nuove SIM dal 24 ottobre 2022) ha aggiornato nuovamente l'elenco, aggiungendo nuovi Honor, e nello specifico

Honor 70 Lite

Honor 90

Honor 90 Lite

Honor Magic Vs

Honor Magic4 Pro

Honor Magic5 Pro

Al momento quindi sono 204 i dispositivi compatibili con il VoLTE di Fastweb, tra cui tutti i nuovi modelli Apple, Samsung, OnePlus, Oppo e Vivo lanciati nel 2023.