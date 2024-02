Finalmente arriva il VoLTE di Iliad, ma non per tutti

Vi ricordiamo che il servizio VoLTE permette di sfruttare le reti LTE anche durante le classiche chiamate vocali. Questo si traduce in una migliore qualità della chiamata stessa. Sembra che finalmente anche i clienti Iliad potranno sfruttarlo.

Dopo le voci iniziate a trapelare alla fine della scorsa settimana, sembra che finalmente ci siamo per vedere il servizio VoLTE anche su rete Iliad . L'operatore sta comunicando ai suoi clienti l'attivazione del servizio.

L'operatore ha avviato una campagna di comunicazione via SMS dedicata ai suoi clienti Business che avranno la possibilità di usare il VoLTE. Ecco il testo del messaggio:

Iliad infatti risultava ancora tra i pochissimi operatori in Italia a non offrire il servizio VoLTE. La novità che sta arrivando da Iliad però non riguarderebbe tutti i suoi clienti, ma solo quelli Business . Almeno per il momento.

Ciao, continuano le buone notizie: da oggi tutte le SIM iliadbusiness possono utilizzare la tecnologia VoLTE. Di cosa si tratta? Grazie a questo servizio, durante la chiamate sarà possibile usufruire di una migliore qualità audio, navigando contemporaneamente su internet. Il servizio è totalmente gratuito. Per scoprire come utilizzare il VoLTE o sapere di più su questa tecnologia vai su https://volte.iliad.it

Insomma, appare chiaro che il VoLTE per i clienti Iliad Business è cosa fatta. Del resto lo avevamo già visto attivo per alcuni clienti in fase di test la scorsa settimana.

Questo potrebbe suggerire che il servizio arriverà anche per i clienti privati in un prossimo futuro non troppo lontano.

Indipendentemente dalla tipologia di clienti, per poter usare il servizio VoLTE serve anche possedere uno smartphone compatibile. Potete verificare se il vostro rientra tra quelli supportati attraverso la pagina dedicata sul sito ufficiale Iliad.