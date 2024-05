Queste sono le offerte Iliad con il VoLTE incluso (spoiler: non è per tutti)

Sono ormai passate alcune settimane da quando Iliad ha iniziato a distribuire ai suoi clienti la funzione VoLTE , ma finora non era ben chiaro a chi fosse diretta questa opzione . Grazie al lancio delle nuove offerte FLASH , avvenuto poche ore fa, abbiamo finalmente qualche informazione in più, che ci permette di capire a quali piani tariffari Iliad è rivolta questa tecnologia.

Quali offerte Iliad hanno il VoLTE incluso

Il VoLTE (Voice over LTE) è quella funzione che consente di effettuare chiamate audio su rete 4G / LTE. Questo si traduce non solo in una migliore qualità della chiamata in sé, ma dà anche la possibilità all'utente di navigare in LTE durante la conversazione stessa, cosa che magari è inutile nella maggior parte dei casi, ma se pensate che l'alternativa è navigare solo nelle più lente reti 2G/3G, capirete che può fare una grande differenza in caso di bisogno.

Detto questo, delle attuali offerte Iliad che prevedono traffico dati e voce, il VoLTE è disponibile solo su:

Come potete vedere, nelle rispettive pagine di ciascuna di queste offerte è chiaramente specificato "Tecnologia VoLTE".

Questo significa che la FLASH 150 è esclusa dal VoLTE, che infatti non è menzionato da nessuna parte nella sua pagina.

E per quanto riguarda le precedenti GIGA 120 e GIGA 180? A rigor di logica, essendo la FLASH 150 una "evoluzione" della GIGA 120, e la FLASH 200 una "evoluzione" della GIGA 180, quest'ultima dovrebbe avere il VoLTE e la prima no. Non essendo però attualmente disponibili le pagine delle offerte GIGA, in quanto sostituite dalle FLASH, non ne abbiamo conferma assoluto.

Rimane poi un piccolo dubbio residuo, cioè se il VoLTE arriverà o meno anche ai già clienti, o se sia solo diretto ai nuovi. La ragione di questa perplessità risiede in una frase presente nell'ultimo comunicato Iliad.

Il VoLTE è incluso per tutte le nuove attivazioni della offerta FLASH 250 e anche in upgrade per i già utenti che desiderano aumentare la propria disponibilità di giga passando alla nuova FLASH 250.

Solo nella FLASH 250 è chiaramente specificato che anche i già clienti riceveranno il VoLTE, mentre riguardo la FLASH 200 Iliad dice che "con questa offerta il VoLTE è incluso", senza aggiungere altro. Pensiamo comunque che si tratti solo di un eccesso di zelo, e che se un'offerta include il VoLTE, questo sia rivolto a tutti, vecchi o nuovi utenti che siano.

Alla domanda "Cosa serve per utilizzare il VoLTE?", Iliad risponde infatti con un generico "devi avere attiva un'offerta con il VoLTE incluso", senza ulteriori requisiti.

Prima di chiudere non possiamo quindi che lasciarvi la nostra guida su come attivare il VoLTE, valida sia per iPhone che per Android, utile a tutti i clienti Iliad che lo possono già sfruttare.