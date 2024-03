Clienti Iliad, il VoLTE è arrivato anche a voi?

Sembra che finalmente il VoLTE di Iliad stia arrivando proprio per tutti . Nelle ultime ore infatti sono emerse diverse segnalazioni da clienti Iliad con un'offerta classica , ovvero non business, che hanno avvistato il VoLTE attivo sul loro dispositivo.

Torniamo a parlare di Iliad e del servizio VoLTE , dopo che nelle scorse settimane abbiamo visto come l'operatore avesse avviato i test del servizio per alcuni clienti business.

Il servizio VoLTE è ormai diffuso nella stragrande maggioranza degli operatori in Italia, ma curiosamente Iliad ancora non lo offre su larga scala. Anzi, fino a qualche settimana fa nessun cliente Iliad poteva accedervi.

Come potete vedere dalle immagini in galleria, provenienti da alcuni membri del nostro gruppo Facebook, alcune delle SIM consumer di Iliad stanno ricevendo l'abilitazione del VoLTE. Quello che sembrava un test ristretto ai soli clienti business di Iliad si sta allargando, ed è probabilmente destinato a coinvolgere tutti i clienti Iliad .

Vi ricordiamo che il servizio VoLTE permette di effettuare chiamate audio sulla rete 4G/LTE. E, allo stesso tempo, garantisce una migliore qualità dell'audio e permette di navigare contemporaneamente in 4G/4G+ su internet o tramite app durante una chiamata.

La sua diffusione tra i clienti Iliad non è ancora uniforme, soprattutto tra coloro che hanno una SIM consumer, visto che alcuni ancora non l'hanno ricevuto. Attualmente quindi si potrebbe parlare ancora di fase di test. Per verificarne l'abilitazione, vi basterà controllare se nella barra di stato dello smartphone scorgete la relativa icona del VoLTE.

Ovviamente per usarlo servirà anche avere uno smartphone compatibile, potete trovare maggiori dettagli, e anche tutti i modelli compatibili, sul sito ufficiale dell'operatore. Fateci sapere se dalle vostre parti è arrivato.

Ringraziamo Maurizio e Marco per la segnalazione.