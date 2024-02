Il VoLTE su Iliad: forse ci siamo davvero

Il VoLTE potrebbe essere in dirittura d'arrivo anche su Iliad . Parliamo di una tecnologia che è stata lanciata anni fa, con i principali operatori italiani che la propongono ai loro clienti da diverso tempo. Tra questi non c'è Iliad , o almeno non c'è stato finora.

Per chi non lo conoscesse, o non ricorda esattamente cosa sia, il servizio VoLTE permette di sfruttare le reti LTE anche durante le classiche chiamate vocali. Questo si traduce in una migliore qualità della chiamata stessa.

Stando a quanto trapelato da alcuni utenti sul forum FibraClick, Iliad avrebbe iniziato ad attivare il VoLTE su alcune delle sue SIM Business. Gli utenti hanno infatti avvistato la classica icona del servizio attivo nella barra di stato, e successivamente hanno verificato che effettivamente il VoLTE fosse attivo durante una chiamata vocale.

La diffusione del VoLTE in fase di test sulle SIM Iliad sembra coprire diverse zone del territorio: alcuni la segnalano dalla Lombardia, mentre altri dalla Calabria. Sembra però che non sia disponibile per i clienti privati, dunque solo per coloro che hanno attiva un'offerta Business al momento.

In realtà, alcune menzioni al servizio VoLTE per i clienti Business è stata scovata anche nei documenti ufficiali Iliad dedicati alle offerte disponibili. Quindi è abbastanza chiaro che l'operatore stia testando tale servizio per i clienti Business per un prossimo rilascio pubblico. Per quanto riguarda i clienti privati c'è ancora da attendere. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.