Al via le votazioni per le migliori app sul Play Store: ChatGPT e Honkai: Star Rail in lizza

Come ogni anno, Google ha dato il via alle votazioni degli utenti per le migliori app, giochi e libri sul Play Store, i 2023 Users' Choice Awards.

Tra le app quest'anno a fare la parte del leone sono gli strumenti dedicati all'intelligenza artificiale generativa, ovvero chatbot come ChatGPT (ma non solo) e soluzioni per le immagini, oltre alla novità Threads. Tra i giochi spiccano invece il nuovo Honhai: Star Rail, Mighty DOOM e Street Fighter Duel.

E tra i libri poteva mancare la biografia più chiacchierata dell'anno, ovvero Spare del principe Harry? Purtroppo al momento le pagine per le votazioni non sembrano ancora attive, almeno dall'Italia, ma le inseriamo comunque nella speranza che a breve risultino disponibili. Le votazioni si possono effettuare accedendo con il proprio account Google nel Play Store fino al 14 novembre 2023 alle 23:59 PT (ore 8 in Italia del 15 novembre).