PayPal è senza dubbio tra le piattaforme di pagamenti digitali più diffuse e trasversali a livello globale. E proprio per coloro che hanno un account con il servizio arriva un'interessante promozione. PayPal infatti sta offrendo un voucher per i pagamenti con pagoPA .

PayPal regala 5 euro per i pagamenti pagoPA: controllate se siete idonei

L'iniziativa promozionale di PayPal prevede infatti un voucher di 5 euro per i pagamenti su pagoPA. Si tratta quindi di uno sconto di 5 euro per tutti i pagamenti che verranno effettuati verso la Pubblica Amministrazione, come ad esempio il pagamento di tasse, tributi, rette e molto altro.

Ma attenzione, perché la promozione non è per tutti. PayPal specifica che il voucher di 5 euro è disponibile solo per sul primo pagamento con QR code PayPal verso la Pubblica Amministrazione. Tutti coloro che sono idonei a ricevere il voucher dovrebbero sicuramente ricevere la relativa comunicazione via email da parte di PayPal.

In ogni caso, non è detto che se non avete ricevuto l'email relativa alla promozione allora non potrete approfittare del voucher di 5 euro. Quindi provate lo stesso a riscattarlo. Ecco come fare:

Cliccate su questo link. Accedete al vostro account PayPal e cliccate su Salva offerta. A questo punto vedrete se siete idonei o meno alla promozione. Se foste idonei, potete salvare i 5 euro di voucher nel vostro portafoglio PayPal. Questo andrà usato entro il 31 luglio. Per sfruttare il voucher, aprite la funzione di Scansione QR code dalla schermata principale dell'app PayPal (troverete il simbolo in alto a destra vicino alla foto del proprio conto) Scansionate il codice presente sul vostro avviso di pagamento pagoPA. Verrete reindirizzati a Mooney, che gestisce la promozione con PayPal, per completare il pagamento usando il voucher riscattato.

Ribadiamo che il voucher in questione dovrebbe essere disponibile solo per coloro che ancora non hanno effettuato un pagamento verso la Pubblica Amministrazione tramite codice QR su PayPal.

Fateci sapere se siete riusciti ad approfittarne.