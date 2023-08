Scoperta vulnerabilità su alcuni modem/router Fritz!Box: utenti sotto attacco

Ma cosa succede? Secondo alcuni gruppi di settore , una vulnerabilità sul dispositivo (ma non si può escludere che altri modelli ne siano interessati), consentirebbe a un attaccante di prenderne il controllo attraverso la porta 443 . Questo potrebbe accadere sia in caso si esponga attraverso di essa un servizio del router sia che la si utilizzi come inoltro verso un altro dispositivo della rete.

In genere diamo grande rilevanza agli aspetti relativi alla sicurezza dei nostri dispositivi, ma non tanto a quella dei router , sebbene questi siano la nostra porta di accesso al Web (sapete come cambiare la password a quelli dei principali operatori ?). Il che rivela un sistema sia sicuro quanto il suo anello più debole.

A seguito dell'attacco, il malintenzionato prenderebbe il controllo del dispositivo, modificandone le credenziali PPP e le credenziali di accesso, di fatto impedendo al legittimo proprietario di connettersi a Internet e di entrare nella pagina delle impostazioni del router.

A questo punto, l'unica cosa che resta da fare è resettare il router, ma per prevenire problemi potete controllare se la porta 443 lato Internet sia aperta. Per farlo, andate sulla pagina di amministrazione del dispositivo e cliccate su Diagnosi. Poi cliccate su Sicurezza e potete vedere se tra le porte aperte lato internet (WAN) ci sia la 443.

In caso sia aperta, è consigliato chiuderla. Se avete abilitato l'accesso al router da Internet via https, andate nella voce Internet, poi cliccate su Abilitazioni e su Accesso internet. Qui togliete la spunta alla voce Accesso al FRITZ!Box da Internet via HTTPS attivato. In alternativa, potete andare su Internet, Abilitazioni e poi nella sezione Abilitazioni porte, e da qui togliere eventuali regole.

Al momento AVM non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, quindi non sappiamo quale sia la situazione reale, che come abbiamo anticipato proviene da una fonte di un gruppo di settore che ha chiesto di non essere diffusa. Aggiorneremo l'articolo non appena avremo a disposizione maggiori informazioni.