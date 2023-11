Warcraft Rumble è ufficialmente disponibile per Android e iOS

Arrivano delle interessanti novità per il mondo dei giochi mobile , con Blizzard che ha appena lanciato un nuovo titolo per dispositivi Android e iOS .

Il nuovo titolo presentato da Blizzard corrisponde a un gioco strategico d'azione ambientato nell'universo di Warcraft, all'interno del quale si dovrà combattere in duelli con i Mini collezionabili animati. Ci sono diverse modalità di gioco, tra cui la campagna per giocatore singolo, sfide in PvP e molto altro.

Attraverso il video che trovate a fine articolo potete avere un'anteprima di come sarà l'interfaccia di gioco. Il gioco era in pre-registrazione sia per Android che per iOS. Oggi, 3 novembre, Warcraft Rumble è ufficialmente disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Qui sotto trovate i pulsanti diretti per scaricare il gioco dal Play Store e dall'App Store. Il download è gratuito e sono chiaramente previsti degli acquisti in-app.

