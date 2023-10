Warcraft Rumble esce il 3 novembre: come pre-registrarsi

La notizia delle ultime ore è che finalmente Blizzard è uscita allo scoperto , annunciando la data di uscita del nuovo Warcraft Rumble. Come riportato dal sito ufficiale dedicato al gioco, Warcraft Rumble uscirà su Android e iOS il prossimo 3 novembre .

Si tratta di un gioco strategico d'azione ambientato nell'universo di Warcraft, all'interno del quale si dovrà combattere in duelli con i Mini collezionabili animati. Ci sono diverse modalità di gioco, tra cui la campagna per giocatore singolo, sfide in PvP e molto altro.

Attraverso il video che trovate a fine articolo potete avere un'anteprima di come sarà l'interfaccia di gioco.

Riguardo il suo debutto, fissato per il prossimo 3 novembre, potete già pre-registrarvi attraverso questo link per non perdervi l'uscita ufficiale del gioco.