watchOS 10 disponibile per tutti: ecco le novità su Apple Watch

Apple è un punto di riferimento anche nel settore smartwatch, dove con i suoi Apple Watch traccia la strada da ormai diversi anni. Questo anche grazie al suo sistema operativo, unica vera e affidabile alternativa a Wear OS in termini di diffusione.

Arrivano novità proprio da Apple perché nelle ultime ore è stata avviata la distribuzione di watchOS 10 per gli Apple Watch compatibili. Il nuovo aggiornamento per il sistema operativo di Apple l'abbiamo già conosciuto in anteprima, esattamente come iOS 17 che anch'esso è disponibile da poco in versione stabile per tutti.