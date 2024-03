Novità Waze: in arrivo 6 aggiornamenti per migliorare la sicurezza al volante

Per chi è solito utilizzare lo smartphone come navigatore per i propri spostamenti, Waze resta sicuramente una valida scelta nel panorama delle applicazioni mobile. L'azienda ha dimostrato più volte di essere interessata all'aspetto della sicurezza stradale (sfruttando anche l'AI) e questa attenzione continua a trasparire anche nelle ultime novità rilasciate. Infatti, tramite un post sul blog ufficiale, Waze ha comunicato ben sei aggiornamenti pensati per rendere gli spostamenti ancora più sicuri e convenienti. Andiamo a vederli nel dettaglio.