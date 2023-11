Waze sfrutterà l'AI per indicare agli automobilisti le strade più pericolose

Waze si aggiorna ed implementa una funzionalità davvero interessante, relativa alla sicurezza e che si basa sull'intelligenza artificiale. Si tratta di un'opzione che permette agli automobilisti di conoscere in anticipo le strade dove è più probabile che si verifichi qualche incidente.

Procedendo con ordine, l'applicazione di navigazione già segnala gli eventuali incidenti - ogni giorno, quasi 3.700 persone purtroppo muoiono in tutto il mondo in incidenti che coinvolgono automobili, autobus, motociclette, biciclette, camion o pedoni – ma ora riuscirà a fornire agli automobilisti ancora più informazioni. Tra l'altro, la nuova funzionalità consente agli stessi di modificare il proprio percorso, magari scegliendone uno più "sicuro". Questi avvisi dell'app si basano su dati storici elaborato dall'AI: in un secondo momento, poi, vengono incrociati con le informazioni chiave sul percorso, come i livelli di traffico tipici, che si tratti di un'autostrada o di una strada locale, l'altitudine e altro ancora.