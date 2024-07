Maps diventa un po' come Waze e Waze diventa un po' come Maps: tutte le novità degli ultimi aggiornamenti

Quando si pensa alle principali applicazioni dedicate alle mappe e alla navigazione in automobile, soprattutto in Europa, Google ha pochi rivali. Waze e Maps sono tra le principali applicazioni dedicate a questi servizi e come di consueto ricevono un costante supporto da parte di Big G. Come comunicato nel blog ufficiale, entrambe le applicazioni hanno ricevuto diverse novità con gli ultimi aggiornamenti, andiamo a vederle nel particolare.

Segnalazione facilitata degli incidenti su Maps

Nell'ottica di aiutare i conducenti nel restare sempre informati, Maps sta semplificando la segnalazione di incidenti e informazioni utili, come i lavori in corso nelle vicinanze, chiusure di corsie, oggetti su strada e presenza della polizia. Le segnalazioni provengono sia dalla community di Maps sia da quella di Waze e l'utente può persino vedere da quale app proviene una determinata segnalazione. Le icone di segnalazione sono più grandi, per condividere più rapidamente gli aggiornamenti, e altri conducenti possono quindi confermare l'eventuale incidente con un semplice tocco. Questo aggiornamento è ora disponibile a livello globale su Android e iOS, auto con Google integrato, Android Auto e Apple CarPlay.

Nuove indicazioni su Maps

La navigazione verso edifici sconosciuti può creare confusione quando non si sa già dove entrare o parcheggiare una volta arrivati. Ora, quando si attiva la navigazione verso un luogo, la nuova guida alla destinazione di Maps illuminerà automaticamente l'edificio e il suo ingresso mentre ci si avvicina, oltre a dare anche indicazioni sui parcheggi nelle vicinanze. La guida alla destinazione in Maps inizierà a essere distribuita a livello globale su Android e iOS, auto con Google Built-in, Android Auto e Apple CarPlay nelle prossime settimane.

Nuovi avvisi delle telecamere in Waze

Sempre più città in tutto il mondo stanno aggiungendo telecamere per far rispettare varie regole come i limiti di velocità o le corsie riservate. Con l'intenzione di aumentare la consapevolezza nell'utente durante la guida, Waze sta aggiungendo la possibilità di vedere nuovi tipi di telecamere. Questi avvisi vengono aggiunti dai membri della community Waze, che utilizzano una combinazione di informazioni stradali reali e dati disponibili al pubblico dalle autorità locali per aggiornare la mappa. Gli avvisi servono come promemoria sulle regole del traffico di una zona. L'aggiornamento sarà distribuito a livello globale su Android e iOS.

Waze: informazioni sul traffico in tempo reale con gli amici

Con la nuova funzionalità di Waze per gli eventi, si avrà una migliore comprensione di come il traffico nelle vicinanze viene influenzato. Se l'utente ha recentemente guidato attraverso l'area interessata da un evento o ha salvato dei luoghi nelle vicinanze, riceverà una notifica una volta che l'evento ha avuto inizio. Verranno mostrati alcuni dettagli utili come la causa dell'evento, eventuali chiusure stradali e condizioni del traffico in tempo reale, potendo inoltre condividere le informazioni con amici e familiari. La nuova funzionalità per gli eventi del traffico in Waze è ora disponibile a livello globale su Android e iOS.

Navigazione con lo schermo bloccato su Waze

Gli utenti di Waze possono ora ricevere indicazioni per la navigazione, aggiornamenti sul traffico in tempo reale o avvisi di pericolo, mentre il loro telefono rimane bloccato in modo sicuro. La navigazione con schermata di blocco verrà lanciata a livello globale su Android questo mese e arriverà su iOS questo autunno.

