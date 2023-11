Waze lancia una voce di navigazione terapeutica per il vostro umore

Nelle ultime ore proprio per Waze è stata annunciata una novità , la quale impatta essenzialmente l'esperienza di navigazione . Arriva una nuova voce di navigazione, dedicata esclusivamente a chi utilizza Waze in lingua inglese.

La nuova voce di navigazione introdotta per Waze è quella di Jennifer Hudson, vincitrice del premio Oscar e del Grammy che conduce l'omonimo programma. L'artista statunitense è nota per avere un timbro della voce particolarmente rilassato, e piacevole. E forse ha pensato proprio a questo Google quando ha deciso di adottarla come nuova voce di navigazione per Waze.

Ci saranno quindi delle espressioni che invitano i conducenti a rilassarsi, a riflettere su altro rispetto alla guida che, ad esempio in mezzo al traffico, può non essere piacevolissima come esperienza.

Insomma, la nuova voce di navigazione arrivata su Waze dovrebbe tradursi in qualcosa di addirittura terapeutico per coloro che passano molte ore in auto, ogni giorno, per andare o tornare dal lavoro.

La novità appena introdotta dovrebbe già essere disponibile a livello globale, sia per dispositivi Android che iOS. Ribadiamo che per poterla usare sarà necessario usare Waze in inglese.