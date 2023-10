Wear OS 4 ha un browser fantasma

Google ha appena svelato il suo nuovo smartwatch , il Pixel Watch 2 che è arrivato sul mercato con Wear OS 4 , la nuova generazione del suo sistema operativo per indossabili. Sono tante le novità introdotte, alcune delle quali non sono immediate da vedere.

Le versioni precedenti di Wear OS non hanno mai offerto un browser per navigare direttamente da smartwatch. Dunque, la notizia di un browser su Wear OS 4 è di particolare rilevanza, visto che si tratta di una caratteristica inedita. Ma quanto pare si tratta di un browser fantasma.

Sull'esistenza del browser, come potete vedere anche dagli screenshot in galleria, non ci sono molti dubbi. Alcuni utenti con dispositivi aggiornati a Wear OS 4 visualizzano infatti la possibilità di impostare un'app browser sul proprio smartwatch.

Al momento è possibile impostare soltanto "Wear OS" come app predefinita per il browsing.

Questo dettaglio appare subito bizzarro, visto che Wear OS non è un browser, ma il sistema operativo. Andando più nel dettaglio poi si apprende che in realtà non è possibile accedere in alcun modo al browser: non è possibile aprirlo, e non è possibile nemmeno visualizzarlo tra le app installate.

Dunque, sembra che Google stia solo preparando Wear OS al supporto di browser web. Possiamo quindi aspettarci delle novità che arriveranno nel prossimo futuro su questo aspetto.