Su Wear OS 4 Gboard è colpito da un bug: con alcune app scompare la tastiera

Nello specifico, diversi utenti hanno segnalato che, sugli smartwatch Samsung, se si cambia la tastiera predefinita a favore di Gboard, emerge un bug che impedisce alla tastiere di apparire quando si utilizzano alcune app, inclusa una di Google. Ad esempio, quando si apre una nuova nota con Google Keep oppure con TickTick , lo schermo si oscura immediatamente, senza concedere agli utenti la possibilità di inserire il testo. Occorre chiarire, però, che non si blocca né l'app né lo smartwatch: semplice non appare la tastiera. Questa criticità è emersa per la prima volta sul Galaxy Watch 6 con Wear OS 4 , tuttavia anche le successive versioni del sistema operativo rilasciate sui vecchi dispositivi Galaxy hanno portato lo stesso bug.

Un paio di mesi fa, su tanti smartwatch Android , ha debuttato Wear OS 4 . Insieme a diverse migliorie, come una migliore ottimizzazione della batteria e le app native per Gmail e Google Calendar, l'aggiornamento ha purtroppo "introdotto" anche dei bug, tra cui uno particolarmente fastidioso che coinvolgere Gboard .

Come già accennato in precedenza, soltanto una manciata di app sono interessate da questo bug di Gboard. Si tratta di: Bring, Google Keep, Samsung Alarm, Samsung Reminder, TickTick, Todoist e Weargram. Considerando che la maggior parte delle altre app tradizionali non sono interessate, ci sono buone probabilità che siano queste stesse app ad essere responsabili di questo errore. In ogni caso, un esperto di prodotti Google ha inoltrato il problema al team, ma la società ancora non si è espressa ufficialmente.