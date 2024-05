Wear OS 5 Developer Preview: dai primi test spuntano due funzionalità ''nascoste''

Come già anticipato nei giorni precedenti, sono in arrivo novità nel settore degli smartwatch. L'annuncio di Wear OS 5, l'ultima evoluzione del sistema operativo di casa Google, ci aveva già svelato alcuni miglioramenti per quanto riguarda autonomia, Connessione Salute e watchface. Ma non è tutto qui.

Infatti, stando a quanto emerso dai primi test di Android Authority, la Developer Preview di Wear OS 5 cela ancora qualche sorpresa. Andiamo a vedere nel particolare.