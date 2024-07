Wear OS 5 ha un problema: odia i vecchi quadranti

Wear OS 5 ha fatto il suo debutto con i nuovi Galaxy Watch 7 di Samsung (insieme a One UI Watch 6.0), e saranno numerosi i nuovi smartwatch e quelli attuali a riceverlo come aggiornamento. C'è un problema: sui telefoni che arrivano con Wear OS 5 preinstallato probabilmente non potrete usarlo con il vostro quadrante (o watch face, in inglese) attuale.