Wear OS diventa molto più versatile grazie all'Assistente Google

Come? Grazie a una serie di scorciatoie personalizzabili che si possono impostare attraverso un nuovo tile raggiungibile scorrendo verso l'Assistente Google dalla Home del telefono. Questo consente quindi di effettuare richieste all'Assistente non tramite un comando vocale o una digitazione, ma semplicemente toccando il comando preimpostato.

Grazie al rinnovato impegno di Google verso il settore smartwatch , Wear OS è cresciuto molto negli ultimi tempi, ma l'ultimo aggiornamento di Assistente Google , per quanto minore, lo renderà molto più versatile e utile (sapete come scaricare app su smartwatch Wear OS ?).

La novità, che avevamo intravisto in agosto, è disponibile da circa una settimana su orologi con Wear OS 3 e Wear OS 4, e si concretizza attraverso un nuovo riquadro con due slot per le scorciatoie personalizzate.

Al momento alcuni utenti hanno iniziato a vederla su Pixel Watch 2 e sul Pixel Watch originale, ma dovrebbe essere gradualmente in via di distribuzione anche sugli altri smartwatch.

Chi l'ha provata afferma che i comandi vengono eseguiti molto velocemente per funzioni legate all'orologio (come impostare una sveglia), mentre in caso vogliate effettuare azioni legate a dispositivi smart, come spegnere le luci, possono impiegare anche fino a 10 secondi per essere completati.

In alternativa, potete impostare una richiesta o una domanda completamente personalizzata utilizzando la voce o la tastiera QWERTY del dispositivo.