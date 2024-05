Il mercato degli smartwatch è in fermento: Apple deve preoccuparsi?

Ma a trainare questa crescita non sarà il produttore che domina il mercato, Apple, bensì altri sistemi operativi: Wear OS, fuori dalla Cina, e, in Cina, HarmonyOS di Huawei.

Dopo un 2023 di pausa, gli analisti ritengono che nel 2024 il mercato degli smartwatch riprenderà la sua crescita con un buon 15% rispetto all'anno precedente (se siete in cerca di uno smartwatch, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori ).

L'analisi di Counterpoint

Counterpoint Technology Market Research, una società di ricerche di mercato e di consulenza che si concentra sulle ricerche di mercato nel settore della tecnologia, in particolare nel settore mobile, ha appena pubblicato un nuovo rapporto sull'andamento del settore degli smartwatch e nelle previsioni di spedizione per il 2024.

Per la sua analisi, la società ha preso in esame gli smartwatch avanzati (quelli con sistema operativo di alto livello o HLOS), che negli ultimi anni sono cresciuti costantemente per lo più guidati da Apple e Samsung.

Inoltre, considerando le enormi differenze di mercato, ha distinto la situazione in Cina da quella del resto del mondo.