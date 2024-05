Wear OS non sarà più una distrazione a scuola

La nuova opzione di Wear OS arriva tramite un aggiornamento dei Play Services, con la versione 24.18, e si chiama School Time. Questa opzione prevede la possibilità, per i genitori, di impostare un orario in cui verranno limitate le app utilizzabili sullo smartwatch. Sarà possibile impostare la modalità Non disturbare in tali fasce orarie.

L'opzione permette anche di impostare delle eccezioni all'orario scolastico, come l'orario previsto per il pranzo e le chiamate di emergenza.

Si tratta ovviamente di una funzionalità che ha l'obiettivo di ridurre le potenziali distrazioni provenienti dallo smartwatch per gli alunni.

L'arrivo di School Time su Wear OS appare estremamente analogo alla funzionalità definita Schooltime su Apple Watch. Ci aspettiamo quindi che Google abbia voluto mettersi in pari con il suo rivale anche nell'offerta software per gli smartwatch con il suo Wear OS.

Al momento non è chiaro se la funzionalità School Time arriverà su tutti i modelli di smartwatch con Wear OS, oppure se vi sono dei requisiti da rispettare in termini di versione di Wear OS installata.

L'aggiornamento dei Play Services che introduce questa novità è attualmente in fase di distribuzione automatica, visto che è stata rilasciata l'8 maggio, attraverso il Play Store. Fateci sapere se è arrivata sul vostro dispositivo Wear OS.