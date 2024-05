La web app di YouTube Music finalmente ha senso di esistere

Con l'aggiornamento appena rilasciato, la web app di YouTube Music finalmente sarà in grado di "ricordare" il brano che si stava ascoltando prima della sua chiusura, e anche lo stato di riproduzione. Questo permetterà agli utenti di riprendere l'ascolto esattamente da dove l'avevano interrotto alla chiusura precedente di YouTube Music.

Oltre a questo, con questo nuovo aggiornamento la web app di YouTube Music sarà in grado di "ricordare" l'intera coda Up Next, sia per quanto riguarda gli album che per quanto riguarda le playlist.

Insomma, delle novità che rendono la web app di YouTube Music molto più simile alle sue versioni per Android e iOS. Permettendo così agli utenti di usare con piacere la sua versione web, senza ricorrere alle app ufficiali.

Sembrano però esserci delle piccole imperfezioni per quanto riguarda l'ascolto dei podcast, per i quali la nuova versione della web app riesce a tenere l'episodio che si stava ascoltando, ma non lo stato della riproduzione. Ci aspettiamo che si tratti di un bug, e che verrà corretto con uno dei prossimi aggiornamenti.

Le novità che abbiamo appena descritto dovrebbero essere in fase di distribuzione automatica via server per la versione web di YouTube Music.