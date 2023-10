Il sito web del Microsoft Store si rifà il look

Tra le novità principali che saltano subito all'occhio troviamo il design card-based, importato direttamente dall'applicazione, con il quale ora troviamo presentati in un formato similscheda i vari contenuti come elenchi di app, consigli e categorie. Inoltre ora la casella di ricerca è stata ricollocata nella parte in alto a destra dello schermo, vicino il bottone ridisegnato per aprire rapidamente l'app del Microsoft Store.

Sempre nella sezione superiore della pagina, sulla stessa riga della barra di ricerca, sono presenti tre opzioni rapide per poter passare tra le pagine: Home, App, Giochi, Film e TV. Infine l'opzione Categorie, precedentemente collocata nella parte sinistra della schermata, viene sostituita dall'opzione Raccolte (scorrendo fino in fondo alla pagina) dove è possibile trovare giochi,offerte,app e temi per Windows.

La pagina che invece attualmente differisce ancora tra applicazione e pagina web è quella per l'installazione delle app. Infatti sul web verrà visualizzato il logo dell'applicazione accanto il pulsante per l'installazione e la valutazione dell'app, invece sull'applicazione Microsoft Store avremo nel lato sinistro il logo, il tasto per l'installazione e la valutazione mentre sul lato destro le immagini di anteprima e la descrizione.