Questa webcam Logitech è la più flessibile che abbiate mai visto

Negli ultimi anni abbiamo visto Logitech investire molte risorse nel settore dell'informatica, con accessori sempre più smart e più performanti. Ci vengono subito in mente i mouse e le tastiere dell'azienda. Oltre a questi dispositivi che vanno per la maggiore in casa Logitech, troviamo anche le webcam che godono di una particolare attenzione. Negli ultimi anni abbiamo visto diversi modelli di webcam, adatti a tutte le tasche, essere lanciati sul mercato da Logitech. Non avevamo mai visto però una webcam flessibile di Logitech su Indiegogo.

Sì, avete capito bene. Logitech ha deciso di ricorrere al crowdfunding per finanziare un progetto molto interessante per una webcam molto particolare. Si chiama Logitech Reach, e consiste in una webcam particolarmente flessibile, in grado di adattarsi in diversi contesti. La webcam è di tipo cablato, è dotata di due braccetti, con i quali è possibile raggiungere moltissimi orientamenti e posizioni. Su entrambi i braccetti è permesso il movimento per migliorare ulteriormente la versatilità in termini di posizionamento. Come vedete dal video riassuntivo che trovate alla fine di questo articolo, Logitech Reach può essere posizionata sia sulla sua base che ancorata ai bordi di tavoli e scrivanie. La webcam risulta adatta sia a coloro che effettuano didattica, e sia a coloro che svolgono lavori specifici con il PC, per i quali è necessario magari inquadrare specifiche porzioni del tavolo di lavoro.