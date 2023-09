WeChat arriva ufficialmente su CarPlay!

E proprio a proposito di CarPlay arrivano delle interessanti novità , con WeChat che arriva ufficialmente per CarPlay. WeChat è una delle piattaforme di messaggistica istantanea più usate al mondo, anche se la sua diffusione è particolarmente rilevante in Asia.

CarPlay è il sistema di infotainment di casa Apple, quello che permette di connettere iPhone con i box compatibili in auto e avere un'esperienza utente ottimizzata per la guida.

Con la versione 8.0.41 dell'app WeChat, rilasciata con uno dei più recenti aggiornamenti, arriva infatti il supporto ufficiale al sistema di infotainment di Apple.

Questo significa che sarà possibile ricevere le notifiche dei nuovi messaggi ricevuti su WeChat quando è in esecuzione CarPlay. Il supporto è esteso alla visualizzazione delle notifiche, ma non alla possibilità di inviare messaggi come se fosse un'app a sé stante su smartphone.

WeChat su CarPlay permette anche di ricevere e rispondere alle chiamate vocali, ma non sarà possibile gestire le videochiamate. Per quello sarà necessario usare lo smartphone.

Nel caso in cui WeChat non fosse disponibile su CarPlay nemmeno dopo l'aggiornamento citato, allora dovrete abilitare l'esecuzione dell'app tramite le impostazioni di CarPlay. Questo è possibile recandosi nella sezione CarPlay del menù Generali, e successivamente accedendo alla sezione che raccoglie le app autorizzate.