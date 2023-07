Weekend follia nei negozi LEGO: sconto 25% su TUTTO!

Nelle ultime ore sono arrivate delle novità estremamente interessanti per tutti coloro che amano divertirsi con la costruzione e personalizzazione dei set LEGO. L'azienda ha annunciato una campagna di sconti davvero consistente per tutto il mercato italiano.

LEGO è un nome popolarissimo per milioni di appassionati. I mattoncini più famosi al mondo sono in continuo rinnovamento, grazie all'azienda che rinnova costantemente i set disponibili sul mercato.

LEGO infatti ha annunciato la campagna promozionale Summer Flash Sale. Questo significa che per tutto il weekend in corso, ovvero le giornate del 15 e 16 luglio, potrete approfittare dello sconto del 25% su tutto il catalogo e su tutti i prodotti disponibili negli store LEGO in Italia.

Gli sconti saranno disponibili su tutti i prodotti LEGO in vendita negli store fisici, a esclusione dei set Pick a Brick e Build a Mini. Lo sconto del 25% che vale per i prodotti LEGO non sarà cumulabile con altri sconti e promozioni.

L'iniziativa promozionale di LEGO è valida in tutti gli store LEGO presenti sul territorio italiano. Potete trovare quello più vicino a voi direttamente a questo link. Vi ricordiamo che per approfittarne avrete tempo fino alla chiusura di domani 16 luglio.