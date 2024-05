Western Digital presenta SanDisk Drive e i nuovi HDD da 6TB

Arrivano delle importanti novità sul fronte degli accessori per l'informatica da parte di Western Digital , visto che l'azienda ha appena annunciato dei nuovi prodotti nell'ambito dei supporti di memoria .

SanDisk Desk Drive

Come vedete dalle immagini in basso, si tratta di un supporto di memoria esterno con capacità particolarmente estesa, dalle dimensioni contenute e pensato per essere utilizzato quotidianamente sulla propria scrivania. Il design, compatto e funzionale, è stato anche premiato con il Red Dot Design Award 2024.

Si tratta chiaramente di unità di memoria a stato solido (SSD), pensati per chi ha necessità di particolari supporti di memoria per il lavoro di tutti i giorni, con la possibilità di spostarli in maniera semplice.

I nuovi SanDisk Desk Drive arrivano nei tagli da 4 TB e 8 TB, e offrono velocità di lettura fino a 1.000 MB/s.

Tra le funzionalità software troviamo interessanti opzioni per il backup, come il software Acronis True Image di Western Digital incluso.

Il prodotto arriva con formattazione exFAT e ha un ingresso USB-C con cavo incluso nella confezione per la connessione con PC Windows e Mac.