What If non vi convincerà a comprare un Vision Pro, ma è la prova che essere Apple fa comodo

Apple e Disney hanno annunciato un nuovo capitolo di What if...? , la fortunata serie Marvel, che sarà disponibile in esclusiva su Vision Pro . Disponibile dal 30 maggio gratuitamente (per un tempo limitato), sarà una storia interattiva , in cui il giocatore (o sarebbe più corretto dire lo spettatore?) potrà lanciare magie, usare le Gemme dell'Infinito e combattere a fianco ai supereroi Marvel.

Al netto della differenza dei numeri proposti (wow, ben 37 persone con Vision Pro? Non starai esagerando, @KidKomical?), tutte queste persone hanno ragione. Il numero degli utenti che possiede un Apple Vision Pro è ridicolmente basso per giustificare una produzione di questo tipo.

What if...? è stata una serie di enorme successo di pubblico e critica: se già l'idea di creare una storia interattiva per realtà virtuale sarebbe un azzardo, considerando la scarsissima diffusione di questo tipo di dispositivi, realizzare un contenuto esclusivamente per Vision Pro è quasi assurdo.

Ma questo è il mercato, baby! Apple smuove le montagne, ha da anni accordi con Disney ed è proprio a questo che mi riferisco nel titolo: solo Apple avrebbe potuto ottenere una golosissima esclusiva di questo tipo. Non credo che What if...? convincerà nessuno a comprare un Vision Pro, ma è l'ennesima prova che l'azienda sta provando sul serio a spingere sul suo visore e che ha tutti gli agganci (e i soldi) per renderlo davvero appetibile con contenuti interessanti.

La domanda è sempre la stessa: riuscirà Vision Pro a fare la rivoluzione prima di essere dimenticato?