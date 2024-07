Su WhatsApp Web in arrivo gli username: gli utenti potranno nascondere il proprio numero

WhatsApp, da tempo, sta lavorando su una funzionalità che permetterà di creare un username univoco tramite il client Web. In questo modo, gli utenti potranno personalizzare i propri profili in piena sicurezza, senza la necessità di condividere il proprio numero di telefono. Attualmente, l'inedita opzione è in fase di sviluppo ma passo dopo passo l'iter si sta avviando verso la conclusione. Difatti, l'interfaccia utente della funzionalità è in fase di perfezionamento.