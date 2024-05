WhatsApp a tutto sticker: sarà più facile cercarli e installarli

Gli sticker sono una delle funzioni più amate di WhatsApp, perché consentono di trasmettere in maniera più immediata e dinamica un'emozione (a proposito sapete come crearli su Android ?).

La novità dell'ultima beta per Android

Nella beta di WhatsApp per Android numero 2.24.11.5, i ragazzi di WABetaInfo hanno scoperto una nuova interfaccia quando si vuole aggiungere uno sticker a un messaggio.

La novità in realtà non è ancora disponibile per gli utenti, ma si tratta di una funzione in via di sviluppo che è stata attivata.

Aprendo una chat e selezionando la voce sticker, come si vede dallo screenshot sotto, a breve si potrà accedere a una nuova funzione che consente di esplorare facilmente l'intera collezione di pacchetti di adesivi ufficiali disponibili nel WhatsApp Sticker Store.