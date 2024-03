WhatsApp su Android torna indietro e reintroduce una funzione apprezzata dagli utenti!

Nella versione sempre beta per Android - ci riferiamo alla 2.24.7.3 - si è visto un ritorno della funzionalità. Inoltre, sembrerebbe che ad alcuni utenti che hanno provveduto ad installare l'ultimo aggiornamento stabile sia apparsa sia la barra inferiore contenente le varie schede che la possibilità di navigare tra di esse senza problemi. Questo "ritorno" probabilmente è stato sollecitato dai feedback ricevuti dagli utenti, che non hanno mai nascosto di aver apprezzato questa opzione.

Possibile passo indietro di WhatsApp su Android . In particolare, la nota app di messaggistica, con la versione beta 2.23.19.10, aveva implementato la possibilità di scorrere tra le schede : l'obiettivo era di facilitare la navigazione tra chat, chiamate, aggiornamenti e community. Tuttavia, gli sviluppatori, negli aggiornamenti successivi, hanno rimosso questa possibilità a causa di possibile criticità sull'adeguamento alle linee guida del Material You. Ora, però, si sarebbe registrato un passo indietro.

Le gesture, infatti, sono piuttosto intuitivi per molti utenti, in quanto replicano l'azione fisica di sfogliare le pagine, semplificando non di poco la navigazione.

Tra l'altro, questa decisione degli sviluppatori conferma ancora una volta la volontà dell'applicazione di ascoltare gli utenti e provare a migliorare l'esperienza. La possibilità di scorrere tra le varie schede di WhatsApp, dunque, è già disponibile per alcuni utenti che hanno installato l'ultima versione beta. Per il rilascio all'intera utenza, infine, occorrerà attendere i prossimi giorni.