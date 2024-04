WhatsApp vuole che invitiate i vostri amici ad utilizzare l'app

WhatsApp punta a sollecitare gli utenti ad invitare amici e famigliari ad utilizzare la nota app di messaggistica. In tal senso, in cima all'elenco delle chat sta apparendo un banner che appunto incoraggia ad invitare tutti ad unirsi alla piattaforma per una comunicazione più efficace. La novità è accessibile per tutti gli utenti iOS e Android.

Tra l'altro non si tratta dell'unico banner che incontreranno gli utenti. Difatti, è presente anche un'altra versione del messaggio che si riferisce alla possibilità di utilizzare WhatsApp su diversi dispositivi, godendo di una migliore esperienza di chat tra iPhone e Android. Ancora, se gli utenti hanno disabilitato la sincronizzazione della loro rubrica con WhatsApp, il banner potrebbe anche invitare loro di abilitare la sincronizzazione dei contatti per un'esperienza di comunicazione più immediata.