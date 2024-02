Aggiornamento per WhatsApp Beta su Android: c'è una novità per gli adesivi

Procedendo con ordine, lo scorso anno trapelò la notizia secondo cui gli sviluppatori stavano lavorando su una funzionalità che avrebbe consentito agli utenti di inviare emoji animate utilizzando il framework Lottie. Per chi non lo sapesse, Lottie è una libreria che permette di creare animazioni conservando intatta la qualità anche quando vengono modificate le proporzioni. Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, tuttavia nell'ultima versione beta è stato introdotto proprio il supporto a Lottie per gli adesivi.

Dunque, gli sviluppatori di WhatsApp si stanno particolarmente concentrando su come arricchire l'esperienza degli adesivi, implementando il supporto a Lottie e, contestualmente, mantenendo quello per WebP, una soluzione molto utilizzata per via della sua qualità.

In ogni caso, grazie a Lottie sarà possibile realizzare animazione complesse e dinamiche visto che gli adesivi potranno includere movimenti e transizioni. Infine, almeno per ora, non si sa quando questa novità sarà disponibile per tutti gli utenti.