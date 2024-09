WhatsApp blocca i messaggi dagli sconosciuti: la novità arriva su Android

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea che milioni di persone usano quotidianamente per comunicare (ecco tutte le altre piattaforme di messaggistica più popolari ), e ci interessa particolarmente conoscere le novità che introduce. Nelle ultime ore ci sono giunte notizie del nuovo blocco dei messaggi dagli sconosciuti in arrivo su WhatsApp .

Come si bloccano i messaggi dagli sconosciuti su WhatsApp

La piattaforma di messaggistica di WhatsApp è usata da milioni di persone in tutto il mondo, e permette di comunicare in vari modi (vi ricordiamo la guida per effettuare videochiamate su WhatsApp). Oltre a essere un valido supporto nelle comunicazioni di tutti i giorni, WhatsApp può essere terreno fertile per ipotetici tentativi di spam o truffe, ne abbiamo parlato spesso.

Proprio in questo contesto va inquadrata la novità che arriva per alcuni utenti WhatsApp, visto che attualmente è in fase di test.

Parliamo della possibilità di bloccare i messaggi dagli sconosciuti, ovvero bloccare i messaggi che arrivano sul proprio numero WhatsApp da utenti che non sono registrati in rubrica.

Lo screenshot in basso mostra un esempio di come appare l'interfaccia dedicata alla nuova opzione. Questa si trova localizzata all'interno della sezione Avanzate del menù Privacy, all'interno delle Impostazioni dell'app. Come potete leggere dalla descrizione, l'opzione non blocca di default tutti i messaggi dagli sconosciuti, ma solo quelli che arrivano da account sconosciuti con una frequenza elevata.

Significa che non verranno bloccati tutti i messaggi dagli account che non avete in rubrica, che magari potrebbero essere importanti ma provenienti da account non ancora salvati, ma solo quelli che arrivano da account sconosciuti che inviano ripetutamente un elevato volume di messaggi.

La funzionalità quindi permetterà di salvaguardare la propria privacy e, allo stesso tempo, minimizzare l'impatto negativo che potrebbe avere un elevato numero di messaggi ricevuti sulle performance del dispositivo che si sta usando.

Ci aspettiamo quindi che sarà particolarmente efficace nei confronti dei tentativi di spam.

La novità che abbiamo appena visto non è ancora disponibile per tutti, visto che è in fase di test per alcuni utenti Android. Coloro che sono stati selezionati per testarla dovrebbero avere la versione beta dell'app WhatsApp aggiornata almeno alla build 2.24.20.16.