Finalmente WhatsApp avrà un blocco spam: ecco come

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea sempre più diffusa in tutto il mondo, e con la sua diffusione cresce anche il rischio di incappare nello spam. Proprio in questo contesto ci sono delle novità in arrivo, con WhatsApp che sta per lanciare un blocco spam che agirà direttamente sui messaggi dai contatti sconosciuti.

Il nuovo blocco per i messaggi spam di WhatsApp è stato scovato da quelli di WABetaInfo. Si tratta di una funzionalità che è ancora in fase di sviluppo, anche se possiamo dare un'occhiata a come funzionerà.